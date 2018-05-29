Правительство внесло поправки в бюджет об увеличении расходов на 62 млрд рублей

Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в закон о бюджете на 2018 год и период 2019–2020 годов с увеличением расходов на 61,9 млрд руб., сообщает РИА «Новости».

Законопроект был рассмотрен правительством 22 мая. В соответствии с ним, общий объем доходов федерального бюджета на 2018 год увеличивается на 1,815 трлн руб. — до 17,073 трлн руб., или 17,4% ВВП. Общий объем расходов составит16,591 трлн руб., или 16,9% ВВП.

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Профицит, таким образом, составит 481,8 млрд руб. Действующей же редакцией закона о бюджете утвержден дефицит в объеме 1,271 трлн руб. Поправки при этом не предусматривает изменений показателей бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, помимо увеличения расходов, поправки включают перераспределение 162,8 млрд руб., заложенных в бюджете.

«В общей сложности увеличение бюджетных ассигнований на реализацию важных для социального и экономического развития страны проектов составит 224,7 млрд руб.», — сказал Володин.

Он отметил, что в законопроекте зафиксирован уровень инфляции ниже 4%, которые ранее были заложены в трехлетнем бюджете, а также на 2,2 процентных пункта увеличивается показатель реальной зарплаты.