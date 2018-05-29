Глава «ЛУКойл» не ожидает роста цен на нефть до $100

Глава компании «ЛУКойл» Вагит Алекперов заявил, что он не ожидает роста цен на нефть до $100 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не думаю, что будет такая высокая цена ($100 за баррель – «Газета.Ru»), потому что сегодня цена регулируется сокращением, которое было достигнуто соглашением ОПЕК+», — сказал Алекперов.

Реклама

Он также добавил, что цены регулируются заявлениями из США по ограничению экспорта нефти по отношению к Ирану и падение добычи нефти в Венесуэле.

Ранее глава нефтегазовой корпорации BP Боб Дадли сообщил, что он не верит в рост цены на нефть до $100 за баррель в ближайшей перспективе.

Эксперты Bank of America предположили, что цена на нефть в 2019 году может возрасти до $100 за баррель.