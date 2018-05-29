Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 17 коп. и составил 62,49 руб.

Курс евро вырос на 4 коп., до 72,44 руб.

Стоимость нефти повышалась на 0,2%, до $75,47 за баррель по марке Brent.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 71,39 коп., до 72,83 руб., курс доллара вырос на 60,51 коп., до 62,27 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 65,4 руб., составив 67,02 руб.

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