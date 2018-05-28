«Газпром» усомнился в авторстве решения суда по спору с «Нафтогазом»

«Газпром» изучил текст решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом», экспертиза показала, что значительная часть решения написана не арбитрами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что экспертное заключение об авторстве текста является доказательством серьезных нарушений шведского права и регламента стокгольмской Торговой палаты и дает основания для отмены судебного решения.

»«Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту», — добавили в пресс-службе «Газпрома».

Ранее сообщалось, что «Газпром» и ЕС договорились об урегулировании антимонопольного дела.