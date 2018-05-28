Министр энергетики Александр Новак заявил, что Минэнерго ожидает рост добычи сланцевой нефти в мире в 1,4-1,7 раза за пять лет. Об этом сообщает RNS.

«По оценкам нашим, в течение пяти лет ближайших добыча сланцевой нефти от 3,5 млн баррелей в сутки может быть увеличена до 5-6 млн баррелей в сутки», — сказал Новак.

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Он также отметил, что указанные цифры значительно меньше прогнозируемого роста спроса на нефть.

«Это значительно ниже роста спроса... Мы не обойдемся и без глубоководной добычи, и шельфовой добычи», — подчеркнул Новак.

Ранее Новак сообщил, что избыток коммерческих запасов нефти в мире близок к нулю.

Министр сказал, что благодаря сделке ОПЕК+ удалось серьезно изменить ситуацию с переизбытком нефти на рынке.