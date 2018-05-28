В МИД подсчитали, сколько россиян находятся под санкциями США

Директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко заявил, что всего под американскими санкциями находятся 245 россиян и 439 юридических лиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надо сказать, что с 2011 года, когда американцы при (экс-президенте США Бараке) Обаме свернули перезагрузку и принялись заниматься снова сдерживанием России, США вводили санкции против России пятьдесят два раза. Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 российских юридических лиц», — сказал Борисенко.

Реклама

Он также подчеркнул, что МИД поддерживает закон о контрсанкциях.

«Мы слышим в разговорах от наших американских коллег, что в Вашингтоне заметили, что в России принимается такое законодательство и внимательно отслеживают то, как происходит процесс его принятия, и явно будут смотреть, как он будет вводиться в силу, применяться», — добавил Борисенко.

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что чувствует санкционное давление на форумах.