FT: США вынуждают Китай заключить долгосрочные контракты на импорт энергоресурсов

США добиваются от Китая подписания долгосрочных контрактов на импорт американских сельхозтоваров и энергоресурсов. Об этом пишет Financial Times.

Как стало известно, таким образом американские власти пытаются сократить двусторонний торговый дефицит размером в $337 млрд.

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«Но этот шаг может означать отказ китайского бизнеса от ключевых союзников США, таких как ЕС, Австралия, Бразилия и Аргентина, чей экспорт может быть затронут гамбитом президента (США) Дональда Трампа», — сообщает издание.

Как ожидается, во время поездки в Китай министр торговли США Уилбур Росс затронет тему дополнительных закупок товаров, которые Пекин на данный момент импортирует из других стран.

Ранее Трамп рассказал о будущем изменении двусторонней торговли с Китаем.