В ЕС могут запретить пластиковую посуду

Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe, ознакомившиеся с пакетом мер борьбы с пластиковым мусором.

Согласно проекту директивы, запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене. Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков, ватных палочках и пластиковых креплениях для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды, которую продают на вынос закусочные.

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Издания Funke Mediengruppe также приводят слова еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера, предложившего взимать с властей стран ЕС определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, непригодного к переработке для повторного использования.

Ранее сообщалось, что на дне Марианской впадины впервые найден пластиковый пакет.