Улетевшим с ПМЭФ гостям второй день отправляют багаж из Пулково

Из-за кратковременного отключения электричества в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, которое произошло 26 мая, гости Петербургского международного экономического форума не смогли сразу забрать весь свой багаж. Сотрудники аэропорта в течение суток отправили почти половину багажа улетевшим гостям мероприятия, пишет «Коммерсантъ».

Пр словам официального представителя аэропорта Маргариты Потехиной, оставшийся багаж сотрудники аэропорта рассчитывают отправить до конца дня, однако это зависит от таких факторов, как загрузка самолета и наличие в нем свободных мест для дополнительного багажа.

В аэропорту отмечают, что сбой в работы был вызван проблемой на городских внешних сетях. Представители Ленэнерго» заявили, что технологических нарушений на объектах, которые могут повлиять на работу электросетей Пулково, выявлено не было.