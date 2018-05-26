Глава Росатома рассказал о перспективах сотрудничества с Саудовской Аравией

Росатом и Минэнерго Саудовской Аравии обсуждают перспективы сотрудничества. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью «Газете.Ru».

«Мы здесь же на полях Петербургского экономического форума вели переговоры по реакторам малой и средней мощности с министром энергетики Саудовской Аравией Халидом аль-Фалехом», — сказал Лихачев.

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По его словам, страны Персидского залива также проявляют большой интерес к плавучим АЭС. Кроме того, в таких станциях заинтересованы островные государства, например Индонезия, Филиппины. С этими государствами также обсуждается возможность сооружения реакторов средней мощности или модульных малых.

Подробнее о перспективных проектах Росатома, в том числе за рубежом, читайте в полном интервью Алексея Лихачева «Газете.Ru».