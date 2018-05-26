«Газпром» договорился с Турцией о продлении «Турецкого потока» до ЕС

«Газпром» и Турция подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок в ЕС. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Газету.Ru».

Также отмечается, что «Газпром» и турецкая компания Botas договорились об основных условиях и параметрах строительства этого участка.

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«Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе», — говорится в сообщении.

Помимо этого, российская и турецкая компании во внесудебном порядке урегулировали арбитражный спор. Он касался поставок российского газа турецким потребителям.

Ранее «Газпром» сообщил о завершении строительства первой нитки «Турецкого потока».