Названо количество подписанных договоров на ПМЭФ

Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь Петербургского экономического форума, заявил, что на ПМЭФ подписано 550 соглашений на сумму 365 трлн руб., передает РИА «Новости».

«По состоянию на 13 часов [26 мая] подписано 550 соглашений на общую сумму 2,365 трлн руб.», — сказал Кобяков.

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Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что государству необходимо понизить долю в экономике.

Также ранее Кудрин опроверг слухи о перепалке с главой МЭР Максимом Орешкиным — сообщалось, что они якобы поспорили из-за бюджетного правила и возможного повышения налогов.