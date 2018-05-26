Корпорация МСП подписала соглашение о сотрудничестве с BASF

Корпорация МСП, российское подразделение международного химического концерна BASF – ООО «БАСФ» и Восточный комитет германской экономики в рамках ПМЭФ-2018 подписали план мероприятий («дорожную карту») по встраиванию субъектов индивидуального, малого и среднего предпринимательства – потенциальных поставщиков в цепочки поставок ООО «БАСФ», говорится в сообщении корпорации.

Со стороны Корпорации МСП документ подписал генеральный директор Александр Браверман, со стороны Восточного комитета германской экономики – исполнительный директор Михаэль Хармс, со стороны ООО «БАСФ» – коммерческий директор Михаил Городецкий.

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Сотрудничество сторон в рамках дорожной карты предусматривает поиск и отбор потенциальных квалифицированных поставщиков для ООО «БАСФ», организацию B2B встреч с российскими компаниями для проведения переговоров о возможном сотрудничестве, а также, в случае такой необходимости, реализацию мероприятий по «доращиванию» малых и средних предприятий до требований германской компании с использованием мер поддержки, предоставляемых Корпорацией МСП российским малым и средним компаниям.

Реализация основных мероприятий «дорожной карты» будет проходить в период с мая 2018 года по ноябрь 2019 года.