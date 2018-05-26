В Минифине оценили вероятность введения санкций на российский госдолг со стороны Лондона

Замглавы Минфина России Сергей Сторчак считает, что Великобритания не будет вводить санкции на российский государственный долг, передает РИА «Новости» слова чиновника с Петербургского экономического форума.

«Это же не официальная позиция Лондона. Я не вижу [угрозы] и не думаю, что они это сделают», — сказал Сторчак, когда его попросили прокомментировать сообщения СМИ о новых санкциях против России со стороны Великобритании.

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Ранее пранкеры узнали у главы британского МИДа Бориса Джонсона, что в Великобритании обсуждают новые санкции против России.

«Русским следует знать, что Великобритания будет жестко противостоять им. Мы продолжим усиливать нажим на некоторых олигархов, окружающих [президента России Владимира] Путина», — сказал Джонсон.

Также отмечалось, министр иностранных дел понял, что его разыгрывают и прервал общение с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).