В ЦБ рассказали, когда признают криптовалюты средством платежа

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России может в будущем рассмотреть признание криптовалют средством платежа, если они докажут свою состоятельность и надежность, передает РИА «Новости».

Данное заявление зампред сделала во время Петербургского экономического форума.

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«Вопрос по криптовалюте с точки зрения законодательства — по криптовалюте как расчетному и платежному средству — мы все-таки на уровне законодательства не рассматриваем, чтобы его принять. Мы считаем, что это преждевременно, риски все-таки большие», — сказала Скоробогатова.

При этом она отметила, что если технология блокченйна докажет свою применимость, то в будущем ЦБ может вернуться к признанию криптовалют платежным средством.

Ранее сообщалось, что Центробанк может отнести несанкционированный майнинг к киберрискам.