Кудрин опроверг слухи о перепалке с Орешкиным на Петербургском форуме

Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин в твиттере опроверг информацию о якобы произошедшей перепалке между ним и главой МЭР Максимом Орешкиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация, что на сессии ПМЭФ Кудрин и Орешкин поспорили. Причиной стало бюджетное правило и вопрос повышения налогов. Сообщалось, что перепалка продолжилась в кулуарах и дело дошло до оскорблений.

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Кудрин опубликовал совместную фотографию с ПМЭФ с улыбающимся главой МЭР.

«Не читайте перед обедом анонимных телеграм-каналов», — подписал Кудрин фотографию и пожелал Орешкину успеха в новом правительстве.

Ранее Кудрин рассказал, как можно достать деньги для реализации майского указа