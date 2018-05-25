Сечин: спрос на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня

Энергетическая сессия «Роснефти» стала одним из ключевых событий Петербургского международного экономического форума.

В ней приняли участие главный исполнительный директор ВР Роберт Дадли, главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци, президент ExxonMobil Production Company Нил Даффин, руководитель Glencore Айван Глазенберг, генеральный директор Total Патрик Пуянне, президент и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, а также руководитель Vitol Ян Тэйлор.

Реклама

С докладом выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«В прогнозе ведущих аналитиков и компаний, в том числе в выпущенном недавно прогнозе развития мировой энергетики от BP отмечается, что даже в самых трудно реализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня», - сказал Сечин.

«Это консенсусная позиция ключевых участников рынка, и «Роснефть» полностью ее разделяет», - добавил он.

Политика односторонних санкций, часто принимаемых исключительно из соображений внутренней политической повестки одной страны, никак не способствует стабильности на мировом рынке и подрывает энергетическую безопасность многих стран-покупателей, отметил Сечин. В результате, по его словам, общий объем запасов, подвергшихся односторонним ограничениям, составляет около трети мировых запасов нефти.

«Мы являемся свидетелями требований к нашим европейским партнерам отказаться от проекта «Северный поток-2». Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом «суперцикле» и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды», - сказал глава «Роснефти».

Сечин также констатировал, что перспективы развития электромобилей не являются фактором риска для рынка нефти. «Обещанный компанией Tesla масштабный выпуск бюджетного электромобиля Тесла-3 так пока и не состоялся, - заявил глава «Роснефти. - В результате энтузиазм инвесторов относительно перспектив самой компании стал более сдержанным».

В рамках ПМЭФ «Роснефть» подписала соглашение с правительством Курдского автономного региона Республики Ирак.