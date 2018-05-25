«Роснефть» заключила несколько соглашений в рамках ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума «Роснефть» заключила ряд соглашений.

В частности, речь идет о подписании договора с АО «БВТ», предполагающего сотрудничество по таким направлениям, как гидроразрыв пласта, гибкие насосно-компрессорные трубы, осуществление внутрискважинных работ.

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Еще одно соглашение в области нефтесервиса было подписано с АО «Башнефтегеофизика». Документ предполагает сотрудничество по созданию технологий и высокотехнологичного оборудования для проходки и исследования горизонтальных скважин в процессе бурения, а также аппаратуры для проведения гидродинамических испытаний продуктивных объектов при поисково-разведочном бурении скважин.

«Роснефть» также продолжила работу по расширению технологического сотрудничества с ведущими научно-техническими компаниями.

Речь идет о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с SUEZ Groupe SAS, которое предусматривает взаимодействие в области водопользования, водоотведения и обработки отходов.

Кроме того, в рамках ПМЭФ «ССК «Звезда» и ФГУП «Росморпорт» при поддержке НК «Роснефть» договорились о строительстве уникального ледокола с осадкой около 3 метров и мощностью 6,4 МВт.

Также было подписано соглашение с «Московским машиностроительным экспериментальным заводом – композиционные технологии» (ММЭЗ-КТ), по внедрению и применению в производственном цикле нефте- и газодобычи композитных материалов.