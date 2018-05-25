Костин: Россия всегда была настроена дружественно к США

Россияне начинают верить в возможность не только холодной войны, но и третьей мировой, заявил на ПМЭФ-2018 глава ВТБ Андрей Костин в интервью CNN.

На вопрос ведущего, действительно ли отношения между Россией и США вступают в холодную войну, особенно если учесть агрессивный характер санкций, Костин ответил «Да, так и есть. Но больше, чем санкции, меня беспокоит то, что впервые за много-много лет или даже десятилетий россияне начинают верить в возможность не только холодной войны, но и третьей мировой. И сегодня мы определённо испытываем сильную обеспокоенность в плане безопасности, чего не было ещё пять-десять лет назад».

«Это очень печально. С другой стороны, мы сейчас также наблюдаем антиамериканские настроения в российском обществе, что тоже нехорошо. Ведь, признаться, Россия всегда была настроена очень дружественно и позитивно по отношению к Соединённым Штатам. Но сегодня эта атмосфера с введением санкций и взаимными обвинениями — всё это совсем не помогает. Думаю, чем раньше мы это прекратим и начнем разворачивать процесс вспять, чем раньше Президент Путин встретится с господином Трампом, и начнётся диалог… На мой взгляд, тогда процесс развернется обратно», — сказал Костин.