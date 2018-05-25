Глава Минтруда выступает за введение корпоративных пенсий

Министр труда России Максим Топилин поддержал предложение по введению корпоративных пенсий. Об этом сообщает RNS.

«Положительно (отношусь к предложению по введению корпоративных пенсий)», — сказал Топилин на ПМЭФ.

Как стало известно, идею разделить пенсию на государственную и корпоративную предложила вице-премьер Татьяна Голикова.

Реклама

Ранее Голикова сообщила на Петербургском международном экономическом форуме, что пенсионная реформа в России может начаться уже в следующем году.

Она также отметила, что пенсионная система многопланова, поскольку она затрагивает различные темы: обычные пенсии, пенсионный возраст, тему досрочных пенсий.