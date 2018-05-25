Вексельберг процитировал Окуджаву, говоря об отношениях России и США

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг во время дискуссии об отношении США и России произнес строчку из «Старинной солдатской песни» Булата Окуджавы. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ситуация на сегодняшний день больше соответствует известным словам из песни Окуджавы о том, что нас осталось мало: мы да наша боль», — сказал Вексельберг на ПМЭФ.

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Он также добавил, что атмосфера российско-американского партнерства в целом ухудшилась.

«Если смотреть на жизнь исходя из традиционной полосатой модели, то я бы сказал, что за этот год черные полосы сильно посветлели, потому что-то, что нам казалось кошмарным, оказалось уж не таким кошмарным, а то, что исчезли белые полосы, это в значительной степени стало объективной реальностью», — отметил Вексельберг.

Ранее Минфин рассказал о господдержке «Реновы».