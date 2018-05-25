Шредер: у ЕС нет альтернативы «Северному потоку — 2»

Председатель управляющего совета оператора Nord Stream 2 AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что у Евросоюза нет альтернативы газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«У Европы нет особой альтернативы, покрыть эти объемы (газа) из других источников невозможно», — сказал Шредер на Петербургском международном экономическом форуме.

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Он также удивился сопротивлению ЕС данному проекту.

«В Брюсселе должны рационально подходить к проекту. Аргументов против «Северного потока — 2» не существует, они придумываются», — отметил Шредер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа, поэтому необходимо продолжить шаги против «Северного потока — 2».