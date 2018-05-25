Собянин попросил правительство подождать с «прыжком тигра»

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил правительство России подождать с готовящимся «прыжком тигра». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Алексей Леонидович (глава Счетной палаты Алексей Кудрин) назвал правительство спящим тигром, который готовится к прыжку. У меня большая просьба к моим коллегам — прежде, чем прыгнуть, давайте мы так сядем кружком и поговорим, что у каждого министра свое представление об этом прыжке», — сказал Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

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Он также подчеркнул, в члены кабмина ответственные люди, которые хотят отвечать за все, что происходит в стране.

Ранее Кудрин сообщил, что новый состав правительства можно сравнить с тигром, который готовится к прыжку.