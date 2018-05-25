WSJ: США могут ввести новые санкции против КНДР в начале следующей недели

Американские власти рассматривают возможность введения новых санкций против КНДР в начале следующей недели, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации.

По данным газеты, новые санкции обсуждались на заседании совета национальной безопасности в четверг, 24 мая. По словам источника, власти Соединенных Штатов рассматривают введение «десятков новых санкций».

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Отмечается, что на заседании также обсуждалась возможность военного вмешательства.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была пройти в Сингапуре 12 июня. Позднее в КНДР заявили, что все равно рассчитывают наладить отношения с Соединенными Штатами.