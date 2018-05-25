ЦБ отозвал лицензию у банка «Уссури»

Банк России (ЦБ) принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «Уссури», который находится в Хабаровске. Об это говорится на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество банк «Уссури», рег. № 596, г. Хабаровск» — говорится в документе.

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ЦБ принял решение об отзыве лицензии у банка из-за «неоднократных нарушений в течение одного года требований нормативных актов Банка России… в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также в документе отмечается, что решение принято исходя из реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент».