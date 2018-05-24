«Мечел» и РЭЦ подписали соглашение о сотрудничестве

ПАО «Мечел» в рамках ПМЭФ 2018 подписал соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ) сроком на пять лет, передает корреспондент «Газеты.Ru»

Соглашение определяет основные направления взаимовыгодного сотрудничества сторон в целях развития экспорта высокомаржинальной продукции предприятий, входящих в Группу «Мечел». Планируется, что Российский экспортный центр будет оказывать финансовое и страховое содействие в производстве высокотехнологичной продукции, осуществлять кредитование иностранных покупателей продукции «Мечела», а также оказывать информационную и консультационную поддержку при выходе на новые рынки сбыта и поиске зарубежных партнеров.

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«Петербургский международный экономический форум является ведущей российской площадкой для обсуждения проектов государственно-частного партнерства. Считаю, что подписанное в рамках данного форума Соглашение с Российским экспортным центром будет способствовать созданию благоприятных условий для бизнеса «Мечела», а также расширит возможности по продвижению продукции компании на зарубежных рынках», – отметил председатель Совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин.

«Наша задача – поддерживать экспорт продукции высоких степеней переработки, поэтому мы высоко оцениваем сотрудничество с Мечелом, чьи поставки соответствуют данным критериям. У нас в проработке – проекты по поставке рельсобалочной продукции и сталепроката. Надеюсь, что наше сотрудничество приведет к увеличению доли несырьевой продукции в объем объеме экспортных поставок Мечела и других производителей металлопродукции», - подчеркнул Андрей Слепнев.