«Роснефть», «Внешэкономбанк» и «ВЭБ-лизинг» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Роснефть», Внешэкономбанк и АО «ВЭБ-лизинг» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по финансированию проектов, а также по предоставлению услуг лизинга, возвратного лизинга и аренды имущества для осуществления деятельности НК «Роснефть» и ее дочерних обществ.

Соглашение предполагает долгосрочный лизинг добычного оборудования для группы компаний «Роснефть»: буровых установок, узлов подготовки нефти, головных сооружений, приемо-сдаточных пунктов, компрессорных и прочих объектов. Соглашением также предусмотрено финансирование технологического перевооружения и модернизации производственных мощностей, инновационных технологий, производства современной конкурентоспособной продукции.

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Кроме того, соглашение направлено на решение таких актуальных для отрасли задач как повышение энергоэффективности и энергосбережения, участие в совместных проектах в области импортозамещения и других инвестиционных проектах НК «Роснефть» таких, как проектирование и строительство линейки современных судов на верфи «Звезда».

Соглашение предусматривает общий объем текущего и перспективного финансирования в размере до 400 млрд рублей.