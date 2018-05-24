ТМК пока не видит какого-либо ущерба от пошлин США

Трубная металлургическая компания (ТМК) пока не видит какого-либо экономического ущерба от действий США по вводу пошлин, сказал глава компании Дмитрий Пумпянский.

Он отметил также, что ТМК ждет положительного решения по обращению в министерство торговли США с просьбой исключить из-под действия пошлин трубные заготовки для бесшовных труб нефтяного сортамента.

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«Там большая очередь на рассмотрение петиций, оно будет длительным. Ждем результаты, если удовлетворят положительно — хорошо. Потому что в принципе мы поставляем такие продукты в США с наших российских заводов, которые проходят там на наших же предприятиях и на смежных американских предприятиях дальнейшую переработку, термическую обработку, нарезку. В общем, они там участвуют в создании цепочки добавленной стоимости, создают рабочие места, мы надеемся на положительное решение. Будем ждать в порядке общей очереди», — сказал Пумпянский на ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что Россия может ввести пошлины в $537 млн на американские товары.