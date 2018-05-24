Орешкин рассказал, что было бы с курсом рубля без бюджетного правила

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что курс рубля при нынешних ценах на нефть опустился бы ниже 50 руб. за доллар без бюджетного правила. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что последние три года правительство и Банк России выстроили бюджетную и монетарную политику таким образом, чтобы при росте или падении цены на нефть экспорт оставался стабильным.

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«Если бы мы не сделали то, что мы сделали, то при цене $80 за баррель рубль бы пошел туда, где он был до кризиса – 50 руб, и ниже бы туда уходил, и это бы конкурентоспособность всех подкосило», — сказал Орешкин.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что средняя цена нефти в текущем году будет выше $60.