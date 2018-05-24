Глава РСПП рассказал о дискуссиях по повышению пенсионного возраста в России

Глава РСПП Александр Шохин высказал мнение, что повышение пенсионного возраста в России должно проходить постепенно, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Также в кулуарах ПМЭФ он рассказал, что сейчас обсуждаются разные схемы этого процесса.

«Повышение пенсионного возраста с точки зрения защиты прав лиц, достигших этого возраста, в отношениях с работодателями — это большой плюс. Вас уже не могут уволить по достижении пенсионного возраста, и вы можете работать еще пять лет. Но с точки зрения нынешних работающих пенсионеров, это означает, что они потеряют одновременно возможность получать заработную плату и пенсию. Именно поэтому надо постепенно походить к повышению пенсионного возраста», — сказал Шохин.

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По его словам, в том числе повышение возраста может происходить раз в год или раз в полгода — обсуждаются несколько схем. При этом глава РСПП добавил, что также идут дискуссии, когда нужно начать и завершить процесс повышения.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что повышение пенсионного возраста должно происходить плавно и спокойно.