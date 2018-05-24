Кудрин оценил влияние санкций на российскую экономику

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на Петербургском экономическом форуме, что влияние санкций на ВВП России увеличилось. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«До последней волны санкций мы думали, что влияние уменьшается. Экономические санкции отнимали где-то 0,2-0,3% ВВП. После последней волны влияние увеличилось до 0,5% ВВП», — сказал Кудрин.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о планах ввести больше санкций против России.

Как стало известно, президент США Дональд Трамп поручил Белому дому подготовить новый пакет санкций против России из-за нарушения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).