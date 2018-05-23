Саратовский губернатор попросил Володина поддержать «Саратовские авиалинии»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой поддержать авиакомпанию «Саратовские авиалинии», передает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы Радаева Нину Попову.

«Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Валерий Радаев обсудили положение дел в регионе… В ходе беседы глава региона затронул ситуацию, связанную с деятельностью компании «Саратовские авиалинии», — сказала Попова.

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Она подчеркнула, что губернатор попросил председателя Госдумы о поддержке авиакомпании, так как деятельность «Саратовских авиалиний» сейчас зависит от федеральных структур.

Ранее «Саратовские авиалинии» заявили о возможности обеспечивать безопасность полетов.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля потерпел крушение в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, все они погибли.