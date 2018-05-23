Корпорация МСП поддержит российский бизнес по сотрудничеству с японскими компаниями

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства приняли участие в панельной сессии «Развитие российско-японского сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства».В мероприятии приняли участие генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, исполнительный вице-президент Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Ясуказу Ирино, председатель правления МСП Банк Дмитрий Голованов, начальник департамента снабжения ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СПГ» Масаси Омаэ и др, говорится в пресс-релизе корпорации МСП.

Глава Корпорации МСП Александр Браверман отметил, что актуальность проведения двустороннего российско-японского круглого стола по тематике МСП обусловлена реализацией Россией и Японией «Плана сотрудничества из восьми пунктов».

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Корпорацией МСП сформирован перечень из 50 потенциальных поставщиков, более половины из них уже прошли отбор для участия в первичных переговорах с представителями японских компаний в рамках биржи контактов. С рядом компаний в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве.

«Одним из важных направлений сотрудничества с Японией мы видим в привлечении японских предприятий, занятых в сфере услуг, к открытию и развитию бизнеса на территории России, – подчеркнул Браверман. – Корпорация готова поддерживать проекты, реализуемые японскими компаниями с участием российских МСП». Он также отметил, что росту числа японских предпринимателей на российском рынке будет способствовать совместная работа Корпорации МСП и ДЖЕТРО по презентации возможностей старта и ведения бизнеса в России с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП. Существующие меры поддержки и инструменты финансирования также могут внести вклад в упрощение реализации совместных проектов.