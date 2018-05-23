Минприроды разработает специальный проект для реализации нового майского указа

Минприроды разработает специальный проект «Экология» для реализации майского указа президента России. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Соответствующее поручение министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин дал структурным подразделениям министерства и подведомственным федеральным агентствам и службам по итогам совещания по вопросам реализации указа», — заявили в Минприроды.

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Отмечается, что особое внимание Кобылкин поручил уделить мерам, направленным на сохранение лесов. Он подчеркнул, что на данный момент сформировался дисбаланс в системе управления профилактикой лесных пожаров между федеральным и региональными органами власти.

По словам Кобылкина, полномочия по авиапатрулированию лесов, обеспечивающему оперативность обнаружения пожаров, следует передать Авиалесохране, которая подведомственна Рослесхозу.

Ранее сообщалось, что Кобылкин предложил выделять на решение экологических проблем средства россиян.