Американская Торговая палата сообщила о минусах закона об ответственности за санкции

Президент Американской Торговой Палаты в России Алексей Родзянко заявил «Газете.Ru», что законопроект о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций на территории России приведет к уходу иностранных компаний из страны.

«Думаю, что законопроект о внесении поправок в уголовное законодательство, предусматривающих наказание за соблюдение в России санкций западных стран, был составлен и потом еще прошел первое чтение в Госдуме слишком поспешно и на больших эмоциях. Никто не проанализировал возможные последствия таких поправок, а ведь они сделают невозможной для компаний из Европы и США дальнейшую работу в России», — сказал Родзянко.

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Он подчеркнул, что компании обязаны соблюдать законы и правила своих стран, поэтому если новые поправки в уголовное законодательство все же будут приняты, иностранные компании будут поставлены перед выбором между работой в России и работой в своих странах. Глава торговой палаты отметил, что, скорее всего, компании будут вынуждены закрыть свои офисы и предприятия и покинуть Россию.

«Будут потеряны сотни тысяч квалифицированных рабочих мест, пострадают российская экономика и финансовая система», — добавил Родзянко.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин рассказал «Газете.Ru» о позиции ТПП по проекту федерального закона о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций на территории России.