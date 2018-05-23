ГК «Пионер» открыла оздоровительный курорт в Петербурге при поддержке корпорации МСП

В Курортном районе Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия. Health Care Resort». Проект реализован Группой компаний «Пионер» при финансовой поддержке Корпорации МСП, говорится в пресс-релизе корпорации.

В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, генеральный директор ГК «Пионер» Андрей Грудин, глава Курортного района Санкт-Петербурга Алексей Куимов и др.

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Проект по созданию оздоровительного курорта «Первая линия. Health Care Resort» реализован Группой компаний «Пионер» с привлечением кредитно-гарантийной поддержки Корпорации МСП в объеме около 490 млн рублей, что позволило компании получить заемное финансирование объемом порядка 500 млн рублей по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 10,6% годовых. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд рублей.

В рамках мероприятия губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман обсудили результаты и перспективы сотрудничества в области поддержки и развития малых и средних компаний в регионе. Так, по данным на май 2018 года, в рамках Национальной гарантийной системы субъектам МСП Санкт-Петербурга предоставлено 1 830 гарантий и поручительств на сумму 18,9 млрд. рублей, что позволило им привлечь более 39 млрд рублей кредитных средств.