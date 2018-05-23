Минтранс рекомендовал Омску достроить метро с одной станцией

Минтранс рекомендовал правительству Омской области достроить метрополитен для недопущения неэффективного использования средств федерального бюджета. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правительству Омской области в целях недопущения неэффективного использования средств федерального бюджета рекомендовано, в случае необходимости, внести изменения в проектные решения по объектам метро, выделив этапы строительства, возможные к завершению, и ввести эти объекты в эксплуатацию, предусмотрев проработку механизма финансирования объектов с участием регионального бюджета и ГЧП», — заявили в министерстве.

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Решение о строительстве Омского метро было принято в 1986 году. Из-за недостатка финансирования строительство началось только в 1992 году. Запуск метрополитена был запланирован на 2008 год, однако его неоднократно переносили.

По итогу была построена только одна станция — «Библиотека Пушкина», которая была введена в строй в 2011 году.