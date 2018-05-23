СМИ рассказали о последствиях выхода Украины из СНГ
Для Украины выход из СНГ может обернуться «огромными» потерями. Об этом пишет Rzeczpospolita.
По данным издания, расторжение договора о свободной торговле со странами СНГ «приведет Украину к многомиллиардным потерям».
По мнению экспертов, в Киеве «сделают все, чтобы выйти лишь напоказ», а на самом деле Украина продолжит соблюдает договоры, которые ей выгодны.
Реклама
Как отмечается, в 2017 году торговый обмен между Украиной и другими странами СНГ составил $16 млрд. При этом большая часть из них приходится на Россию.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.