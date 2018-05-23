СМИ рассказали о последствиях выхода Украины из СНГ‍

Для Украины выход из СНГ может обернуться «огромными» потерями. Об этом пишет Rzeczpospolita.

По данным издания, расторжение договора о свободной торговле со странами СНГ «приведет Украину к многомиллиардным потерям».

По мнению экспертов, в Киеве «сделают все, чтобы выйти лишь напоказ», а на самом деле Украина продолжит соблюдает договоры, которые ей выгодны.

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Как отмечается, в 2017 году торговый обмен между Украиной и другими странами СНГ составил $16 млрд. При этом большая часть из них приходится на Россию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.