Bloomberg: санкционная сила США может исчерпать лимит

Постепенное увеличение введения санкций США во второй год правления Дональда Трампа достигло максимума. Об этом 22 мая пишет Bloomberg.

В частности, большое внимание в материале отведено санкциям в отношении Ирана, которые следуют после одностороннего выхода США из иранской ядерной сделки.

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«Нынешняя администрация [президента США Дональда Трампа. – «Газета.Ru»] пьяна от власти санкций. Они не понимают, что это ограниченный и хрупкий инструмент», — заявил Джаретт Бланк, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир и экс-сотрудник администрации Барака Обамы, который отвечал за отношения с Ираном.

В материале также говорится, что Вашингтон использует санкции в качестве внешнеполитического инструмента давления на Иран, а экономические последствия сказываются на других странах.

Например, во время того, как Россия получила больший удар от санкций, введенных после референдума в Крыму, неожиданно крупную потерю — $44 млрд — понесли те, кто эти санкции предпринимал. Такие данные следуют из отчета Кильского института мировой экономики (Германия) за 2017 год. Из указанных в материале потерь — 40% пришлось на Германию, а 0,6% — на США, приводит статистику Bloomberg.

Отмечается, что лишь крупные экономические игроки смогут принять ключевое решение: соблюдать или игнорировать американские санкции. Это Китай и Европа, говорится в материале.

Помимо этого, неделю назад европейские лидеры договорились о пакете мер по противостоянию американскому давлению. Спецмеры будут действовать для защиты компаний Европейского союза от санкций США. И это станет причиной битв, которые будут разыграны уже в ближайшие месяцы. Одна из них связана с проектом газопровода из России в Германию «Северный поток – 2», — пишет Bloomberg.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что США могут рассмотреть санкции против «Северного потока — 2».