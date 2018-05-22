WSJ: впервые за более чем 200 лет фондовую биржу Нью-Йорка возглавит женщина

Впервые за существование Нью-Йоркской фондовой биржи – 226 лет – ее возглавила женщина. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как стало известно, 67-м президентом крупнейшей в мире по объему капитализации биржи станет Стэйси Каннингем. Уточняется, что на данный момент она является операционным директором.

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Канингем приступит к своим новым обязанностям в пятницу, 25 мая.

Ранее сообщалось, что во время первичного размещения акций шведского музыкального стримингового сервиса, Нью-Йоркская фондовая биржа ошиблась с флагом и вывесила символ Швейцарии.