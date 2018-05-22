Россия может ввести пошлины в $537 млн на американские товары

Россия может ввести пошлины на американские товары стоимостью в $3,16 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, поданный Россией во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как стало известно, размер пошлин составит $537,6 млн.

Данная мера может быть принята в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

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Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития России состоялось заседание подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

В ходе заседания комиссии был рассмотрен вопрос, связанный с повышением со стороны США ввозных пошлин на сталь и алюминий сверх уровня тарифных обязательств государства.