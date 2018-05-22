Роспотребнадзор оценил безопасность турецких отелей
В Турции были приняты дополнительные меры, направленные на борьбу с возникновением и распространением инфекций среди отдыхающих. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Большое внимание уделено подготовке отельной базы: усилены меры по обеспечению безопасного водоснабжения и питания, работы бассейнов, подготовке персонала, проведены мероприятия по улучшению выявления и лабораторной диагностики инфекций, организации противоэпидемических мероприятий», — заявили в ведомстве.
Также стало известно, что эксперты Роспотребнадзора отметили качество подготовки отелей к курортному сезону и мер по минимизации рисков распространения инфекционных заболеваний.
Ранее сообщалось, что турецкие гостиницы наймут детективов для защиты от британских туристов.