ЦБ оценил «дыру» в капитале московского «ОФК Банка»

Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского «ОФК Банка» составила 17,5 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Как стало известно, активы банка по результатам обследования составили 11,271 млрд руб.

В свою очередь обязательства кредитной организации приравниваются к 28,775 млрд руб.

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В апреле сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Объединенный финансовый капитал».».

По величине активов банк занимал 103-е место в банковской системе России.