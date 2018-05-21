Трамп запретил операции с долгом Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте минфина США.

«Запрещается приобретение долга правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность», — сказано в указе.

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Также запрещено использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где доля правительства Венесуэлы превышает 50%.

Ранее сообщалось, что США и Аргентина назвали незаконными выборы в Венесуэле.

21 мая действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в стране.