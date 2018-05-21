На Украине выросли цены на газ для предприятий

Цены на газ на Украине для хозяйствующих субъектов будут увеличены на 8,5-8,9%. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

«НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июня 2018 года для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. По сравнению с ценами на май 2018 года, в июне цены увеличены на 8,5-8,9%», — заявили в компании.

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Уточняется, что цены на природный газ увеличены в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».

Ранее депутат Верховной рады Александр Кирш сообщил, что Украина должна шантажировать Международный валютный фонд (МВФ) дефолтом.

По словам Кирша, Киев больше не может повышать тарифы на газ.