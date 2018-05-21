Банк России намерен уточнить прогноз по инфляции

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ в начале июня уточнит прогноз по инфляции на текущий год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наш прогноз, что инфляция постепенно, по мере исчерпания краткосрочных и чуть более долгосрочных факторов будет возвращаться назад к 4%. В начале июня будем пересматривать прогноз, но в принципе мы видим, что инфляция к концу года составит между 3-4%, постепенно приближаясь к 4%», — сказала Юдаева.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции на 2018 год до 3%.