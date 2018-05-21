Вице-председатель КНР посетит ПМЭФ

Вице-председатель КНР Ван Цишань примет участие в Петербургском международном экономическом форме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Лу Кана.

«По приглашению правительства России и правительства Белоруссии вице-председатель КНР Ван Цишань примет участие в 22-м Петербургском экономическом форуме, а также совершит визит в Белоруссию», — сказал Лу Кан.

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Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо приедет на Петербургский международный экономический форум.

Как стало известно, президент России Владимир Путин проведет встречу с иностранными инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.