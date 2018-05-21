Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 26 коп. и составил 62,52 руб.

Курс евро вырос на 11 коп., до 73,38 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 15,33 коп., до 73,17 руб., курс доллара вырос на 11,93 руб., до 61,94 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем с показателем на пятницу на 13,46 руб., составив 66,99 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Стоимость нефти повышалась на 0,6%, до $78,94 за баррель по марке Brent.