Президент Болгарии предложил построить прямой газопровод из России

Болгарский президент Румен Радев предложил построить прямой газопровод, который соединит Россию и Болгарию через Черное море. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».

Отмечается, что в настоящее время предусмотрены поставки российского газа в страну через территорию Турции. Речь идет о газопроводе «Турецкий поток», который планируется использовать после 2019 года.

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По словам Радева, Болгария нуждается в прямых поставках газа из России. Он провел параллель с газопроводом «Северный поток — 2», реализацией которого занимается Германия, и предложил создать «Болгарский поток».

«Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом», — подчеркнул Радев.

Ранее Радев объяснил, почему считает невозможной закупку истребителей у российской стороны.