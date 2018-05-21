Британские власти пожаловались на «грязные деньги» из России

Российские деньги, которые спрятаны в британских активах и отмываются через лондонский Сити, наносят ущерб усилиям британского правительства, противостоящего агрессивной политике Москвы. Об этом говорится в докладе комитета по иностранным делам парламента Великобритании, передает Reuters.

По мнению парламентариев, деньги из России подрывают критику британских властей в адрес Кремля.

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«Масштаб ущерба, который могут нанести эти грязные деньги внешнеполитическим интересам Британии, затмевает выгоду от российских транзакций в лондонском Сити», — говорится в докладе.

Парламентарии предложили правительству вместе с международными союзниками усложнить выпуск Россией суверенных облигаций, которые на настоящий момент не являются объектом санкций.

Как отмечает агентство, ранее Национальное криминальное агентство страны подсчитало, что ежегодно в Британии отмываются сотни миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее Британия обязала заморские территории раскрыть имена владельцев офшоров.